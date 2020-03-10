Такое решение объявила сегодня следственная судья Кристина Константинова, сообщает корреспондент #Букв.

“Ходатайство удовлетворить частично. Применить к Софии Федине… меру пресечения в виде личного обязательства. Возложить на подозреваемую следующие обязательства: прибывать по каждому требованию к следователю или судье в определенное время, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места проживания или работы. В удовлетворении остальных требований ходатайства отказать”, – зачитала решение судья.

Такая мера пресечения будет действовать до 12 апреля 2020 года включительно.

Стоит отметить, что сторона обвинения настаивала на мере пресечения в виде личного обязательства со сдачей загранпаспорта. Также прокуратура требовала возложить на Федину следующие обязательства: являться по требованию к следователю, прокурору, судье; информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда.

Прокуроры настаивали, что Федина якобы может скрываться от органов следствия, “исказить вещественные доказательства”, влиять на свидетелей, может препятствовать уголовному производству “путем проведения несанкционированных акций, протестов”.

Сторона защиты просила суд не избирать Федине меру пресечения в виде личного обязательства, указывая на необоснованность подозрений. В частности, подчеркивалось, что в деле не приведено ни одно доказательство “о предварительном сговоре” нардепа Федины и волонтера Маруси Звиробий.

Также сторона защиты называла необоснованным риск относительно возможного укрытия нардепа от органов следствия.

Об этом же заявила и сама Федина. Депутат уточнила, что уже осуществляла зарубежную поездку – по работе, и вернулась в Украину.

“Изъятие загранпаспортов – это будет препятствование в осуществлении моей депутатской деятельности”, – отметила Федина.

“Мне инкриминируют как угрозу слова: “Кто-то думает, что он бессмертный”. В то же время несколько дней тому назад было обнародовано интервью во всемирно известной газете The Guardian. И там главнокомандующий, президент Украины говорит, что ему “хочется вешать людей”. Вопрос в том: а кто угрожает? И как быть с этим? Президент имеет весь репрессивный аппарат государства, чтобы совершать то, что ему хочется. Мне кажется это неприемлемым. И вы можете меня обвинять, но я бы советовала подписать контракт и поехать на передовую побороться за Украину. Вы можете меня обвинять, но я скажу так: да, я виновна в тому, что мне болит и я не равнодушна. И я готова до последнего и словом, и делом защищать свою Украину и своих защитников. Извините, если любовь к моему государству вам кажется угрозой”, – подчеркнула нардеп.

Як людина, яка стала волонтеркою з березня 2014 року – я завжди буду говорити те, що на мою думку зможе допомогти захистити наших військових. Софія Федина під час засідання Печерського суду. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 10 березня 2020 р.

В итоге суд не удовлетворил требование стороны обвинения о сдаче паспортов для выезда за границу. Все другие требования были удовлетворены.

Как известно, Софии Федине вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Так, 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.

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