Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

“Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе”, – написал он.

При этом активист также выразил недоумение тем, что об адресе домашнего ареста не подумали раньше.

Также Стерненко заявил, что его адвокаты намерены подать апелляцию на решение суда по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.