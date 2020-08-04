Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
“Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона “О политических партиях в Украине” и определенной части положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении подачи представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии “Слуга народа”, – говорится в сообщении.
В ОАСК сообщили, что решают, открывать производство по этому иску.
Партия “Слуга народа” была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено, ранее она называлась “Партией решительных перемен”.
- Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний из предвыборной программы партии “Слуги народа”: большинство из них являются невыполненными.
- Рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” продолжает снижаться. По состоянию на июль он составляет менее 28%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 16-17 июля 2020 года.
- Согласно опросу КМИС, обнародованному в мае, только чуть более 20 % украинцев одобряют действия Верховной Рады и Кабинета Министров.