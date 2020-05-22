Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

Об этом говорится в решении ОАСК от 18 мая.

Согласно решению, органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспорта на улицах, например, на время ремонта или народных гуляний. Полностью запретить движение, по мнению суда, можно только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях.

Также отмечается, что решение о пешеходной Контрактовой площади принимали без участия заинтересованных лиц, а действующий генеральный план не предусматривает создание пешеходной зоны на Сагайдачного.

Кроме того, суд сомневается, что в случае пожара на пешеходной улице могут проехать пожарные машины.

“Окружной административный суд города Киева приходит к выводу, что распоряжение… противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономических и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности, принято ответчиком за пределами полномочий предусмотренных законом Украины “О местном самоуправлении в Украине” и законом Украины “Об автомобильных дорогах”, и в нарушение требований статьи 21 закона Украины “О регулировании градостроительной деятельности”, а потому подлежит отмене, а исковые требования – удовлетворению”, – говорится в решении суда.