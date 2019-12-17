В 2013 году суд, вынося приговор сегодняшнему народному депутату Илье Киве, мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.

Об этом сообщается в расследовании программы “Наши деньги с Денисом Бигусом”.

Уточняется, что в декабре 2013 года Илья Кива был признан Октябрьским судом Полтавы виновным в получении взятки.

Согласно информации из текста судебного приговора, преступление произошло в 2011 году. Кива занимал тогда должность заместителя начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

При этом Кива был наказан только 10 тысячами гривен штрафа и запретом занимать посты на госслужбе на год, хотя преступление считается тяжким.

Среди смягчающих обстоятельств было указано, что Кива “находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья в результате перенесенных закрытых черепно-мозговых травм”.

При этом сам Кива отрицал проблемы с психическим здоровьем до ноября 2019 года, когда в интервью рассказал, что имел проблемы со здоровьем другого характера, появившиеся в 2011 году во время пребывания в СИЗО.

“Произошел, наверное, срыв. У меня началась эпилепсия. Этот момент суд учел, хотя суд “заряжали” на то, чтобы в принципе меня никогда уже не выпустили”, – сказал он.

По словам Кивы, эпилептические припадки прекратились у него в 2012 или 2013 году и он был признан здоровым.

Отмечается, что если это соответствует действительности, то суд не мог облегчать наказание Киве в 2013 году. При этом судом была повторно учтена болезнь и инвалидность Кивы при пересмотре приговора в 2014 году.

В свою очередь ситуацию прокомментировал также сам Киева.

“В данном случае я сказал о том, что у меня было в действительности. Я не знаю, что там написано в решении суда”, – говорит он.

Также отмечается, что сам Илья Кива в 2013 и 2014 годах признавал свою вину.

“В данный момент он признал противоправность предварительного поведения, которое допустил по большей мере из-за своей необознанности в нормах действующего законодательства и пределах своих служебных полномочий”, – говорится в приговоре 2014 года.

В интервью журналистам в ноябре 2019 года Кива заявил, что признание вытянули у него шантажом и не сказала, почему он признал собственную вину даже в 2014 году.