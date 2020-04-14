Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Поддержать Черновол в суд пришли народные депутаты от “Европейской солидарности” и активисты, которые организовали под судом акцию в ее поддержку. Среди них народные депутаты Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Владимир Вятрович, Андрей Парубий, Ростислав Павленко и другие.

Перед началом судебного заседания Ирина Геращенко заявила, что все члены фракции готовы взять на поруки Татьяну Черновол.

“Вся фракция” Европейской Солидарности “готова взять Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов, большинство из нас здесь есть, кто-то в командировках, но мы все будем ее защищать. Потому что дело не только о попытке в дискредитации Татьяны, дело идет о дискредитации Майдана, когда ГБР рассказывает о том, что якобы первые погибшие начались на Майдане 18 февраля в второй половине дня, я хочу сказать, что эти люди были очень далеки от Майдана, они забыли о первых смерти в январе, они забыли о обстрелы уже утром 18 февраля “, – сказала нардеп.

Фото: #Буквы, Александр Кужельный

14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.