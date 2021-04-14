В США продовжується суд над поліціянтом Дереком Шовіном, якого звинувачують у вбивстві темношкірого американця Джорджа Флойда. Офіцеру загрожує 40 років позбавлення волі. Суд триватиме ще близько місяця.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Три аргументи адвокатів Шовіна

Сторона захисту поліціянта вимагає заслухати свідчення представників галузі охорони здоров’я, аби довести, що смерть Флойда була викликана проблемами з наркотиками чи чимось іншими.

Судмедексперт Мериленду доктор Девід Фаулер заявив в суді, що версія сторони обвинувачення щодо того, що Флойда вбив Шовін, наступивши йому на шию, досить сумнівна, оскільки потрібно враховувати наркозалежність темношкірого американця.

Експерт щодо використання сили поліціянтом заявив в суді, що Шовін мав право притискати до землі шию Флойда не тільки дев’ять хвилин, а й довше, оскільки це не несе пряму загрозу життю.

Ексофіцер Баррі Бродд сказав в суді, що Шовін “діяв з об’єктивним раціоналізмом”, дотримуючись політики Департаменту поліції Міннеаполіса відповідно до стандартів правоохоронних органів, взаємодіючи з Флойдом. Він не вважає, що Шовін застосував силу до Флойда, коли поклав його на землю та одягнув йому наручники, бо це “не боляче”. Він сказав, що це безпечно було для Флойда, оскільки якби він стояв, то міг би впасти на землю й поранити обличчя.

Свідки сторони захисту говорять про те, що смерть Флойда була спровокована не діями Шовіна, а тим, що темношкірий чоловік раніше мав проблеми з наркотиками.

Тобто, концепція захисту Шовіна базується на тому, що:

Флойд помер через проблеми з наркотиками та здоров’ям.

Використання сили Шовіном було потрібною мірою, хоча здається жорстоким.

Перехожі відволікали Шовіна, тому він міг не проконтролювати силу.

Аргументи прокурора

Сторона Джорджа Флойда оголосить свої аргументи 20 квітня, у вівторок. Прокурор вже заслухав свідчення 38 людей протягом 11 днів засідань.

Прокуратура намагається довести, що Шовін використав надмірну та непотрібну в той момент силу, коли наступив коліном на шию Флойда й був в такому положенні 9 хвилин і 29 секунд, поки той не помер. Їх стратегія базується на кількох відеозаписах дій Шовіна, аналізі, проведеному експертами-поліціянтами, а також медичних показах стосовно того, як помер Флойд.

Сторона захисту Флойда презентуватиме свої аргументи протягом кількох днів.

45-річчному Шовіну загрожує 40 років позбавлення волі. Він не визнає свою провину.