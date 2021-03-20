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Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Суббота, 20 марта 2021, 12:41

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Отмечается, что “Мотор Сич” продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

На данный момент Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по “Мотор Сичи” по двум направлениям.

Первое – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

“Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской “Мотор Сичи” – вопрос национальной безопасности”, – отметил глава СБУ Иван Баканов.

Продажа “Мотор Сич”

Как известно, ОАО “Мотор Сич” — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Чистый доход предприятия в первом полугодии 2020 вырос на 16,3% до 4 млрд 728 млн 900 тыс. грн.

В 2019 году китайская компания Xinwei подавала заявку на приобретение “Мотор Сич”, тогда — совместно с госконцерном “Укроборонпром”. Эта заявка была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Летом 2019 американская газета The Wall Street Journal сообщала, что тогдашний советник американского президента Дональда Трампа планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия “Мотор Сич” и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон уверен, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям. 27 августа Болтон прибыл в Украину.

По мнению экспертов, визит Болтона продемонстрировал парадоксальное — совпадение интересов США и России в вопросе сделки по продаже предприятия “Мотор Сич” Китаю. При этом США заинтересованы в ослаблении Китая, а Россия — Украины.

В ноябре 2019 сообщалось, что американский бизнесмен и основатель крупной частной военной компании Blackwater ведет переговоры о покупке “Мотор Сич”.

Осенью 2020 Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение предприятия.

В январе 2021 Skyrizon попала в санкционный список США. Украина также ввела санкции против китайских инвесторов “Мотор Сич”. #Буквы разбирались, как эти санкции могут ударить по Украине.

Теги: арешт, Мотор Сич, СБУ, суд

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