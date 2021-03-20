Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
Отмечается, что “Мотор Сич” продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
На данный момент Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по “Мотор Сичи” по двум направлениям.
Первое – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).
Второе – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
“Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской “Мотор Сичи” – вопрос национальной безопасности”, – отметил глава СБУ Иван Баканов.
Продажа “Мотор Сич”
Как известно, ОАО “Мотор Сич” — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Чистый доход предприятия в первом полугодии 2020 вырос на 16,3% до 4 млрд 728 млн 900 тыс. грн.
В 2019 году китайская компания Xinwei подавала заявку на приобретение “Мотор Сич”, тогда — совместно с госконцерном “Укроборонпром”. Эта заявка была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского.
Летом 2019 американская газета The Wall Street Journal сообщала, что тогдашний советник американского президента Дональда Трампа планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия “Мотор Сич” и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон уверен, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям. 27 августа Болтон прибыл в Украину.
По мнению экспертов, визит Болтона продемонстрировал парадоксальное — совпадение интересов США и России в вопросе сделки по продаже предприятия “Мотор Сич” Китаю. При этом США заинтересованы в ослаблении Китая, а Россия — Украины.
В ноябре 2019 сообщалось, что американский бизнесмен и основатель крупной частной военной компании Blackwater ведет переговоры о покупке “Мотор Сич”.
Осенью 2020 Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение предприятия.
В январе 2021 Skyrizon попала в санкционный список США. Украина также ввела санкции против китайских инвесторов “Мотор Сич”. #Буквы разбирались, как эти санкции могут ударить по Украине.
- В интервью американскому изданию Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит иностранцам приобрести контрольный пакет предприятия “Мотор Сич”.