Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Отмечается, что “Мотор Сич” продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

На данный момент Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по “Мотор Сичи” по двум направлениям.

Первое – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе – по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

“Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской “Мотор Сичи” – вопрос национальной безопасности”, – отметил глава СБУ Иван Баканов.