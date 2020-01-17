Об этом сообщила пресс-служба Офиса прокурора.

“По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора 13 января 2020 следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, которые принадлежали ОАО “Всеукраинский Банк Развития” и находились на счетах ОАО “Международный Инвестиционный Банк”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и обязал ОАО “Международный Инвестиционный Банк” перечислить средства на счета АРМА.

В прокуратуре добавили, что указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.