Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что суд установил залог на сумму 1,25 миллионов долларов. При этом сумма залога может быть снижена до миллиона долларов в случае, если Шовен согласится на ряд условий. В частности, он должен отказаться от работы в правоохранительных органах и контактов с семьей погибшего. Также Шовен должен будет сдать все огнестрельное оружие, и не оставлять штат Миннесота.

Прокурор Мэтью Фрэнк сообщил, что такая высокая сумма залога вызвана резонансом дела и событиями, которые произошли позже.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.