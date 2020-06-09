Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Отмечается, что суд установил залог на сумму 1,25 миллионов долларов. При этом сумма залога может быть снижена до миллиона долларов в случае, если Шовен согласится на ряд условий. В частности, он должен отказаться от работы в правоохранительных органах и контактов с семьей погибшего. Также Шовен должен будет сдать все огнестрельное оружие, и не оставлять штат Миннесота.
Прокурор Мэтью Фрэнк сообщил, что такая высокая сумма залога вызвана резонансом дела и событиями, которые произошли позже.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- Все четверо полицейских, которые присутствовали при задержании Джорджа Флойда, были уволены.
- Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу.
- В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.