Хмельницкий горрайонный суд 19 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина.

Об этом сообщается на сайте суда.

Заседание начнется в 9.00. Председательствовать на заседании будет судья Андрей Мисинкевич.

В отношении Президента Владимира Зеленского полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина).

Для должностных лиц нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 34 тыс. до 170 тыс. грн).