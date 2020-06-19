Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.

Об этом сообщается на сайте суда.

Дело об административном нарушении президента Владимира Зеленского рассматривалось сегодня, 19 июня.

Сам Владимир Зеленский и его адвокаты на заседание суда не явились.

Судья Андрей Мисинкевич приостановил производство и обратился в Верховный суд для разъяснения, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкосновенным.

“Отсутствие официального толкования положений статьи 105 Конституции Украины о том, что “президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий” и привлечения судом президента Украины к административной ответственности может поставить под сомнение обеспечения иммунитета главы государства, его право неприкосновенности, а также осуществление им своих полномочий определенных Конституцией Украины и нарушение конституционных гарантий”, – говорится в решении суда.

В отношении Президента Владимира Зеленского полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина).

Для должностных лиц нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 34 тыс. до 170 тыс. грн).