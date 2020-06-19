Об этом сообщается на сайте суда.
Дело об административном нарушении президента Владимира Зеленского рассматривалось сегодня, 19 июня.
Сам Владимир Зеленский и его адвокаты на заседание суда не явились.
Судья Андрей Мисинкевич приостановил производство и обратился в Верховный суд для разъяснения, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкосновенным.
“Отсутствие официального толкования положений статьи 105 Конституции Украины о том, что “президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий” и привлечения судом президента Украины к административной ответственности может поставить под сомнение обеспечения иммунитета главы государства, его право неприкосновенности, а также осуществление им своих полномочий определенных Конституцией Украины и нарушение конституционных гарантий”, – говорится в решении суда.
В отношении Президента Владимира Зеленского полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина).
Для должностных лиц нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 34 тыс. до 170 тыс. грн).
- Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-службаглавы государства.
- При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
- Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
- В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
- В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.