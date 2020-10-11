Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал «бандитом»

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее глава государства назвал его "бандитом".

Об этом говорится в решении суда от 1 октября.

Раньше мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его “бандитом”.

В нем указано, что иск Бондаренко является “необоснованным”. В то же время суд убежден, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Согласно решению, суд не считает, что Зеленский подал их “в грубой, унизительной или неприличной форме”, потому что они являются “его личным субъективным отношением”.

“Публичное лицо, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристальному вниманию общества и повышенного внимания общества его деятельностью и / или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного лица, согласились на такое внимание”, – отметили в суде.

Отмечается, что мэр Черкасс Бондаренко может подать апелляционную жалобу на решение суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.