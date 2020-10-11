Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал «бандитом»

Об этом говорится в решении суда от 1 октября.
Раньше мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его “бандитом”.
В нем указано, что иск Бондаренко является “необоснованным”. В то же время суд убежден, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Согласно решению, суд не считает, что Зеленский подал их “в грубой, унизительной или неприличной форме”, потому что они являются “его личным субъективным отношением”.
“Публичное лицо, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристальному вниманию общества и повышенного внимания общества его деятельностью и / или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного лица, согласились на такое внимание”, – отметили в суде.
Отмечается, что мэр Черкасс Бондаренко может подать апелляционную жалобу на решение суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.
Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.
Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.
- 1 мая Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридическими последствиями за ослабление карантина.
- Бондаренко ответил, что заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов угрожал ему из-за досрочного ослабления карантина в городе.
- Также Бондаренко напомнил Зеленскому его предвыборные обещания.