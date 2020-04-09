Об этом сообщили в пресс-служба суда.
Так, соответствующим решением суд удовлетворил жалобу ОО “Бердянский антикоррупционный центр”.
В частности, по версии заявителя, указанные выше должностные лица доказали ГП “Бердянский морской торговый порт” к банкротству из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.
Кроме этого, в заявлении содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП “Администрация морских портов Украины”, должностными лицами АМПУ и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время.
“Также есть сведения о противозаконных действиях руководителей компаний ООО “Аскет-Шиппинг” и ООО “Агро-Класс” как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами. К заявлению ОО “Бердянский антикоррупционный центр” добавил документы в подтверждение указанных фактов”, — говорится в сообщении.
Заявитель просил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива безотлагательно начать досудебное расследование и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанныму в заявлении уголовному правонарушению и относительно каждой должностного лица отдельно.
Однако исследовав материалы, следственный судья пришел к выводу о частичном удовлетворении жалобы.
При рассмотрении жалобы суд установил, что сведения, содержащиеся в заявлении ОО “Бердянский антикоррупционный центр”, действительно не были внесены в ЕРДР и исследовании в рамках досудебного расследования уголовного производства.
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