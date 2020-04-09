Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта.

Об этом сообщили в пресс-служба суда.

Так, соответствующим решением суд удовлетворил жалобу ОО “Бердянский антикоррупционный центр”.

В частности, по версии заявителя, указанные выше должностные лица доказали ГП “Бердянский морской торговый порт” к банкротству из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.

Кроме этого, в заявлении содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП “Администрация морских портов Украины”, должностными лицами АМПУ и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время.

“Также есть сведения о противозаконных действиях руководителей компаний ООО “Аскет-Шиппинг” и ООО “Агро-Класс” как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами. К заявлению ОО “Бердянский антикоррупционный центр” добавил документы в подтверждение указанных фактов”, — говорится в сообщении.

Заявитель просил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива безотлагательно начать досудебное расследование и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанныму в заявлении уголовному правонарушению и относительно каждой должностного лица отдельно.

Однако исследовав материалы, следственный судья пришел к выводу о частичном удовлетворении жалобы.

При рассмотрении жалобы суд установил, что сведения, содержащиеся в заявлении ОО “Бердянский антикоррупционный центр”, действительно не были внесены в ЕРДР и исследовании в рамках досудебного расследования уголовного производства.