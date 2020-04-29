Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело по сообщению о недекларировании генеральным прокурором Ириной Венедиктовой имущества.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Facebook.

Он также опубликовал фото судебного решения.

“Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР”, – говорится в документе.

Стерненко отметил, что заявление подавал о возможном недекларировании Венедиктовой имущества – часов за 10 тычяч евро и членства в ОО с признаками доходности.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.