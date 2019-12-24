Высший антикоррупционный суд обязал подозреваемого в присвоении средств “Укрзализныци” нардепа Ярослава Дубневича носить электронный браслет еще два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

“ВО вторник, 24 декабря 2019, Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого продолжил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)”, — говорится в сообщении.

Так нардепа Дубневича обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет до 22 февраля 2020 года.

Напомним, по данным следствия, Ярослав Дубневич, будучи депутатом 8-го созыва и главой комитета ВР по вопросам транспорта, был уведомлен о финансовом состоянии “Укрзализныци”, в том числе о потребности при проведении государственных закупок”, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов.

По информации ГПУ, нардеп с сообщниками изучили и проанализировали спрос, и цены на рынке стрелочных переводов и приняли решение завладеть средствами филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”. Таким образом депутат нанес ущерб государству на 93 млн 277 тыс. гривен.