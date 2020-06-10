Верховный суд Бразилии принял решение восстановить работу веб-сайта, на котором публиковались данные о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.

Об этом сообщает BBC.

Ранее министерство здравоохранения Бразилии прекратило публиковать данные по смертям и случаям заболевания COVID-19. Это произошло 6 июня, после того, как Бразилия стала антилидером по количеству случаев заражений и смертей в сутки.

Несмотря на негодование со стороны общественности, в ведомстве заявили, что будут сообщать только о случаях, произошедших за последние 24 часа.

В ответ критики обвинили правительство в манипулировании данными, а Национальный совет государственных секретарей здравоохранения Бразилии назвал такое решение “авторитарным, бесчувственным, бесчеловечным и неэтичным”. Президента, одобрившего такое решение МОЗ, критики упрекнули в том, что он сравнил пандемию с «небольшим гриппом».

Верховный суд получил иск от трех политических партий, которые требовали возобновить работу сайта о ситуации с COVID-19.

Судья Александр де Мораес принял решение в их пользу, обязав министерство охраны здоровья Бразилии полностью восстановить публикацию данных о COVID-19 в интересах общественного здравоохранения. У правительства есть 48 часов, чтобы выполнить решение суда.