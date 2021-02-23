Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергияя Стерненка по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

Трансляция из зала суда опубликована на странице Стерненко в Facebook.

“Все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. Хотя обыск у меня дома проводился без адвоката, с которым мне даже не дали связаться. Судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст. 29 КПК. Обвинительный приговор по всем статьям”, – написал активист.

Суд приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его возьмут под стражу в зале суда.

Дело Стерненко

24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать.

25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.

11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

В Службе безопасности Украины подробно рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

25 августа Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в направлении уголовного производства для рассмотрения в суд в Киеве. Дело будет рассматриваться в Одессе.

31 августа суд перенес подготовительное судебное заседание по делу Стерненко.