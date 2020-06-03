Об этом сообщило российское агентство “ТАСС”.
В российских спецслужбах заявили, что задержали украинского военного в состоянии алкогольного опьянения якобы при незаконном пересечении “границы”.
Оккупанты арестовали украинского военного на 30 суток.
“Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток – до 1 июля”, – сказано в решении.
При этом в отношении украинца возбудили дело по статье о “незаконном пересечении государственной границы России”.
Адвокат украинского военного намерен подавать апелляцию.
Отмечается, что на задержание украинца уже отреагировали в Соединенных Штатах Америки, потребовав от России прекратить агрессию в отношении Украины.
Напомним, что Федеральная служба безопасности России подтвердила задержание украинского военного, пропавшего 30 мая с поста в районе полуострова Чонгар.
- Ранее сообщалось, что 30 мая на административной границе с аннексированным Крымом, в районе полуострова Чонгар, похитили украинского военного.