В Крыму так называемый суд оккупантов арестовал на месяц украинского военного.

Об этом сообщило российское агентство “ТАСС”.

В российских спецслужбах заявили, что задержали украинского военного в состоянии алкогольного опьянения якобы при незаконном пересечении “границы”.

Оккупанты арестовали украинского военного на 30 суток.

“Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток – до 1 июля”, – сказано в решении.

При этом в отношении украинца возбудили дело по статье о “незаконном пересечении государственной границы России”.

Адвокат украинского военного намерен подавать апелляцию.

Отмечается, что на задержание украинца уже отреагировали в Соединенных Штатах Америки, потребовав от России прекратить агрессию в отношении Украины.

Напомним, что Федеральная служба безопасности России подтвердила задержание украинского военного, пропавшего 30 мая с поста в районе полуострова Чонгар.