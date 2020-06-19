Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников, которые вместе с Зеленским пили кофе в кафе Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, судьи Хмельницкого горрайонного суда рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности главы Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, губернатора Хмельницкой области Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрей Мельниченко.

“Ни один из правонарушителей на заседание не явился. Каждого из них (кроме Владимира Зеленского) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства “, – говорится в сообщении суда.

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.