Об этом говорится в постановлении суда от 6 декабря 2019 года, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.
В октябре 2018 года в 05:45 по ул. Курнатовского, 24 мужчина в состоянии алкогольного опьянения цеплялся к прохожим и нецензурно выражался в сторону полицейских, а именно выкрикивал: “Мусора п*дарасы”, чем нарушил общественный порядок.
На судебном заседании он в содеянном признался.
Таким образом, хулиган должен заплатить штраф в размере семи необлагаемых доходов граждан – 119 грн, а также судебные сборы.
Отмечается, что мужчина является инвалидом 2-й группы.
- Ранее сообщалось, что снователь Духовного центра “Возрождение” Владимир Мунтян, провозгласивший себя “апостолом”, обматерил съемочную группу во время записи очередной своей “проповеди”.