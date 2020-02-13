Мировой суд Таганского района Москвы наложил крупные штрафы на Twitter и Facebook за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Так, суд оштрафовал социальную сеть Facebook на 4 млн рублей “за нарушение российского законодательства о защите персональных данных”.

“Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (“Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных”) и назначить штраф в размере 4 млн рублей”, – говорится в решении.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному Роскомнадзором, компания Facebook Inc. не обеспечила хранение личных данных пользователей РФ на российской территории.

Facebook может обжаловать решение суда в течение 10 дней.

Аналогичный штраф в размере 4 млн рублей наложен и на компанию Twitter (за такое же “нарушение”). Решение принимал тот же московский суд.

Дело в отношении Twitter было открыто по инициативе Роскомнадзора (за отказ компании локализовать базы данных россиян на территории РФ), сообщает российское агентство “Интерфакс”.

На заседание суда не пришли ни представители Twitter, ни Роскомнадзора. Теперь в течение 60 дней Twitter должен выплатить 4 млн рублей.

Согласно поправкам к российскому закону “О персональных данных”, которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории РФ была заблокирована социальная сеть LinkedIn.