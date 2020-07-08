Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщил судья Печерского райсуда Сергей Вовк, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко было оставлено без рассмотрения в связи с окончанием досудебного расследования по делу.

“Ходатайство следователя о мере пресечения относительно Порошенко Петра Алексеевича оставить без удовлетворения”, – объявил Вовк.

Изначально прокуроры просили суд избрать меру пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Впоследствии сторона обвинения изменила требования и просила о мере пресечения в виде личного обязательства с требованием сдать загранпаспорт, прибывать по требованию следствия, судьи и прокуроров, а также сообщать об изменении места жительства.

Сегодня же представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по данному делу. Стороне защиты предоставили право ознакомиться с материалами уголовного производства в помещении Государственного бюро расследований.

Прокуроры отметили, что поскольку досудебное следствие завершено, то нет оснований для избрания Порошенко меры пресечения.

Сам пятый президент призвал вернуть представление о мере пресечения стороне обвинения.

“Ваша честь, я просил бы вернуть представление о мере пресечения стороне обвинения. Причиной будет не их представление об отзыве меры пресечения, а то, что они не предоставили никаких доказательств для избрания меры пресечения”, – заявил Порошенко.

“Первая маленькая, но чрезвычайно важная наша с вами победа. Печерский суд преступное, мелочное, ничтожное представление Офиса генерального прокурора, которое писалось в офисе на Банковой, принял решение оставить без рассмотрения и вернуть адресату”, – отметил Порошенко после заседания суда, обращаясь к своим сторонникам.

“Мы верим в нашу победу, потому что правда с нами. Я не устаю это повторять. Но сегодня мы добились еще одного – очень важного результата. Мы не просто победили. Они начали нас бояться. Их камарилья перестает выполнять преступные приказы о преследовании оппозиции. Вся страна и весь мир увидели, кто настоящая оппозиция в государстве, кого боится власть и кто способен защитить украинский интерес и наше государство “, – добавил он.

Меру пресечения Петру Порошенко избирали по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Так, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).