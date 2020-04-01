Суд оставил под стражей до конца мая подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, хирурга Юлию Кузьменко.

Об этом сообщается на странице инициативы Free Dr Kuzmenko в Facebook.

“Судья принял решение о продолжении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время заседания суда прокурор заявлял о существовании рисков побега или давления на свидетелей по делу.

При этом адвокат подчеркнул, что риски не доказаны, а подозрение необоснованно, поскольку, к примеру, государственные границы Украины сейчас являются фактически закрытыми для проезда и усиленно охраняются в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

При этом сама подозреваемая Кузьменко в очередной раз заявила, что не имеет никакого отношения к убийству журналиста Павла Шеремета.

“Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено – электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу”, – говорила она.

UPD Суддя виніс ухвалу про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко до 30 травня 2020 року.Висококваліфікованого лікаря в часи світової пандемії залишили під вартою без жодних на те підстав!«Аплодуємо» прокуратурі!!Наживо розгляд клопотання обвинувачення щодо продовження терміну дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко у Печерському районному суді м.Києва. Засідання відбувається у закритому форматі через карантин. Раніше, прокуратура продовжила термін досудового слідства до 12 липня 2020 року.#FreeDrKuzmenko Gepostet von Free Dr Kuzmenko am Mittwoch, 1. April 2020

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.