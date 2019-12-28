Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства.

Об этом сообщают #Буквы.

Решение приняла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Их освободят из СИЗО под личное обязательство.

Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).

“Изменить меру пресечения Янишевскому Олегу, Аброськину Павлу, Зинченко Сергею, Маринченко Александру с содержания под стражей на личное обязательство”, – зачитала решение суда Васильева.

Присутствовавшие в зале в ответ начали скандировать: “Ганьба!”, “Убийцы!”, “Судьи, помните – власть не вечна!”. Они также исполнили Гимн Укаины.

(На видео – с 3 час. 12 мин.)

Как известно, суд рассматривал апелляцию на арест экс-“беркутовцев” Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру.

Сегодня прокурор Сергей Куцый на заседании суда зачитал распоряжение генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует изменить обвиняемым меру пресечения на личное обязательство. Куцый отметил, что 5 экс-“беркутовцев” значатся в списках на обмен.

Ранее прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах.

По данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.