Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство об отводе судей, которые рассматривают апелляции на арест пяти экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве протестующих во время Революции Достоинства.

Об этом сообщают #Буквы.

Заявила об отводе всей коллегии судей адвокат потерпевших Виктория Дейнека.

Еще один адвокат потерпевших, Евгения Закревская, выразила мнение, что “есть объективные основания считать, что суд может быть предвзятым”.

После перерыва коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой отказалась взять отвод. О решении сообщила сама председательствующая судья.

“Коллегия судей постановила отказать в удовлетворении заявления об отводе. Постановление обжалованию не подлежит “, – заявила Васильева.

Ранее с заседания ушли без предупреждения два представителя потерпевших, однако суд решил не прерывать заседание.

Еще один адвокат потерпевших, Елена Сторожук, сообщила, что ей плохо, и после выступления по делу просто из зала суда уехала в больницу.

“Фактически сейчас мы являемся участниками судебного разбирательства, решение за нас уже принято. Нам, адвокатам потерпевших, отведена роль статистов. Потому что на самом деле – решение политическое, оно никакого отношения не имеет к Уголовно-процессуальному кодексу… Эти лица будут находиться на неподконтрольных территориях, и мы не будем иметь возможности продолжить судебный процесс”, – отметила Сторожук.

Как известно, суд рассматривает апелляцию на арест экс-“беркутовцев” Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтуру.

Прокурор Сергей Куцый в ходе слушаний зачитал письмо ген.прокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-“беркутовцы” включены в списки на обмен.