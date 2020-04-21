Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП напомнили, что 3 апреля Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать с экс-нардепа 80 млн гривен, которые ранее были внесены за него в качестве залога, поскольку тот “нарушил обязательства”, возложенные на него после того, как он был отпущен из-под ареста в связи с внесением залога. Речь идет о том, что Микитась провел встречу с двумя свидетелями по делу, в котором фигурирует. Видео встречи было распространено в Сети три месяца назад.

В тот же день суд постановил применить к Микитасю новую меру пресечения — залог в размере 100 млн гривен с возложением соответствующих обязанностей. Он должен был внести их в течение 5 дней, но не сделал этого.

Прокуроры САП обратились в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения — арест без права на залог, но судья ВАКС отказал.

“На заседании 20 апреля 2020 следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства. Категорически не соглашаясь с таким решением суда, прокурор обжалует его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда”, — заявили в САП.