Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Постановление следственного судьи о содержании Антоненко под стражей оставлено без изменений, сказал адвокат.

Он отметил, что сторона защиты будет и дальше бороться: “Мы сейчас не будем раскрывать все наши последующие действия, но борьба продолжается. Мы будем продолжать подавать определенные процессуальные документы. Но я хочу особенно отметить, мы уже не раз и на прошлых заседаниях говорили и указывали на ошибки прокуроров – у них потерялся том дела, а потом резко нашелся. Когда Апелляционный суд просил Печерский суд предоставить материалы дела, они две недели его везли. В пятницу за полдня нашелся том дела, который якобы был утерян”.

Адвокат подчеркнул, что сторона защиты постоянно требует, чтобы Антоненко отпустили домой, так как “он не причастен к убийству журналиста Павла Шеремета”.