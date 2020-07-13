Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Постановление следственного судьи о содержании Антоненко под стражей оставлено без изменений, сказал адвокат.
Он отметил, что сторона защиты будет и дальше бороться: “Мы сейчас не будем раскрывать все наши последующие действия, но борьба продолжается. Мы будем продолжать подавать определенные процессуальные документы. Но я хочу особенно отметить, мы уже не раз и на прошлых заседаниях говорили и указывали на ошибки прокуроров – у них потерялся том дела, а потом резко нашелся. Когда Апелляционный суд просил Печерский суд предоставить материалы дела, они две недели его везли. В пятницу за полдня нашелся том дела, который якобы был утерян”.
Адвокат подчеркнул, что сторона защиты постоянно требует, чтобы Антоненко отпустили домой, так как “он не причастен к убийству журналиста Павла Шеремета”.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.