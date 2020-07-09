Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании новых правил въезда в Российскую Федерацию для граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией”, – сказано в сообщении.

В частности, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров от 18 декабря 2019 №1056 “О действие отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией”.

Согласно этому документу, с 1 марта 2020 украинцам запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание по делу на 21 июля 2020 года.