Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Кабинету Министров из-за решения о закрытии границ.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указанное распоряжение Правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. Распоряжения Кабинета Министров от 14 марта 2020 №287-р “О временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – говорится в сообщении.

Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая 2020 года.

Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса. Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.