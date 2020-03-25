Окружной административный суд Киева открыл производство по неподаче декларации Андреем Ермаком как кандидатом на должность главы Офиса Президента.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело открыли по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Истец просит суд обязать руководителя НАЗК предоставить предписание Президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования. Депутат просит выяснить причины неподачи Ермаком как кандидатом на должность главы ОП декларации за 2019 год.

Среди других требований иска— признать такое бездействие главы НАЗК противоправной.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак приобрел 11 марта автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long, 2019 года выпуска.