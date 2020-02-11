Об этом сообщает издание “Слово и дело”.

Утверждается, что решение о снятии ареста с Клюева приняла палата Высшего антикоррупционного суда 4 февраля 2020 года.

При этом в материале говорится, что в выводах судейской коллегии указано, что Клюев был взят под стражу заочно в уголовном производстве, которое в данный момент остановлено, а потому для применения меры пресечения следует восстановить следствие по делу.

Также судьи согласились со следственным судьей в том, что Сергею Клюеву сообщили о подозрении и он получил соответственный статус.

По мнению судей, подозрение обосновано, а риски укрытия от следствия существуют, ведь местонахождение бывшего главы Администрации Президента неизвестно. Но судьями был отменен заочный арест из-за остановки следствия в момент принятия решения.