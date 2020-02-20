Соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева, сообщает “Громадское”, корреспондент которого присутствовал в зале заседаний.

Бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины “Омега” Владимира Косенко обязали носить электронный браслет.

Как сообщает издание LB.ua, такая мера пресечения будет действовать до 17 апреля.

“Суд избрал меру пресечения Косенко – круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет до 17 апреля”, – пишет издание.

По данным следствия, Косенко совместно с сотрудниками полка специального назначения “Беркут” расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена рассказал, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцев погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

Прокурор Офиса генеральной прокуратуры Игорь Земсков просил суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ. Прокурор подчеркивал, что существуют риски укрытия подозреваемого.

Но суд к мнению прокурора не прислушался.

Владимира Косенко подозревают в:

• превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

• законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);

• умышленном убийстве, совершенным способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Фото: Фото: LB.ua