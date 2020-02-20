Для бывшего бойца спецподразделения “Омега”, подозреваемого в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева, сообщает “Громадское”, корреспондент которого присутствовал в зале заседаний.

Бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины “Омега” Владимира Косенко обязали носить электронный браслет.

Суд випустив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Володимира Косенка — його підозрюють у розстрілах на Інститутській під час Революції Гідності pic.twitter.com/9aq9NNSJj0 — hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020

Как сообщает издание LB.ua, такая мера пресечения будет действовать до 17 апреля.

“Суд избрал меру пресечения Косенко – круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет до 17 апреля”, – пишет издание.

По данным следствия, Косенко совместно с сотрудниками полка специального назначения “Беркут” расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена рассказал, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцев погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

Прокурор Офиса генеральной прокуратуры Игорь Земсков просил суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ. Прокурор подчеркивал, что существуют риски укрытия подозреваемого.

Но суд к мнению прокурора не прислушался.

Владимира Косенко подозревают в:

• превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

• законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);

• умышленном убийстве, совершенным способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.