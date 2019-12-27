Киевский апелляционный суд отправил под домашний арест бывшего народного депутата-"свободовца" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

Так, накануне коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Печерского районного суда Киева от 12 декабря, согласно которому Кайде определили меру пресечения в виде личного поручительства сроком до 12 февраля 2020 года.

В итоге мера пресечения была изменена на домашний арест с 22:00 до 06:00.

“Апелляционные жалобы удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применено к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 следующего дня с запретом покидать место своего проживания без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года включительно”, – проинформировали в пресс-службе.

Депутат Верховной Рады VII созыва от ВО “Свобода” Алексей Кайда подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (“Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля”) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 11 декабря после заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами прошлых созывов, членами партии ВО “Свобода”, и действующим нардепом от фракции “Слуги народа” Андреем Богданцом произошла драка. Позже в “Слуге народа” заявляли, что Богданец после драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.