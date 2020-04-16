Covid-19 Украина

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Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест

Печерский суд Киева избрал экс-нардепу Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Четверг, 16 апреля 2020, 17:41

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Следователи ГБР ходатайствовали о применении к Татьяне Черновол меры пресечения в виде домашнего ареста.

Мера пресечения продлится до 8 июня включительно. Именно на таком решении настаивала прокуратура.

Адвокат Черновол отметила, что по подозрению нет ни одного доказательства причастности ее подзащитной к смерти человека. Кроме того, прокуроры обвиняют Татьяну Черновол в участии в массовых беспорядках, не считая исторического контекста.

Также защита считает некорректным добавление к материалам дела видео, на котором зафиксирована Черновол перед штурмом офиса Партии регионов. По ее убеждению, оно не может свидетельствовать о ее возможной причастности к преступлению.

Ранее адвокаты Черновол заявили отвод судьи Сергея Вовка. Черновол настаивала сменить судью из-за конфликта интересов. Экс-нардеп подчеркнула, что Вовк связан с Андреем Портновым.

Теги: Татьяна Черновол, мера пресечения,

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