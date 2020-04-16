Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Следователи ГБР ходатайствовали о применении к Татьяне Черновол меры пресечения в виде домашнего ареста.
Мера пресечения продлится до 8 июня включительно. Именно на таком решении настаивала прокуратура.
Адвокат Черновол отметила, что по подозрению нет ни одного доказательства причастности ее подзащитной к смерти человека. Кроме того, прокуроры обвиняют Татьяну Черновол в участии в массовых беспорядках, не считая исторического контекста.
Также защита считает некорректным добавление к материалам дела видео, на котором зафиксирована Черновол перед штурмом офиса Партии регионов. По ее убеждению, оно не может свидетельствовать о ее возможной причастности к преступлению.
Ранее адвокаты Черновол заявили отвод судьи Сергея Вовка. Черновол настаивала сменить судью из-за конфликта интересов. Экс-нардеп подчеркнула, что Вовк связан с Андреем Портновым.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
- Татьяна Черновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.
- 51 нардеп подписал заявление в поддержку Черновол с требованием уволить Бабикова.
- 14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.