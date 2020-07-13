Суд в США отсрочил исполнение первой за 17 лет федеральной смертной казни.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 12 июля, Апелляционный суд США по седьмому округу издал постановление, которое позволило казнить первого федерального заключенного за последние 17 лет — Даниэля Льюиса Ли, осужденного за убийство семьи из трех человек.

Также в течение июля-августа должны были быть казнены трое мужчин, осужденных за убийство детей, — Уэсли Пурки, Дастин Хонкен и Кит Нельсон.

В понедельник, 13 июля, судья окружного суда США в Вашингтоне Таня Чуткан своим решением обязала министерство юстиции США отложить казнь этих осужденных. Решение было оглашено за семь часов до того, как приговор Даниэля Льюиса Ли должен был быть исполнен.

После решения Чуткан приговоренные к смертной казни смогут продолжить судебные разбирательства против нового протокола, принятого в 2019 году. В соответствии с документом единственным разрешенным лекарственным средством, используемым при казни осужденных, является пентобарбитал. Это мощный барбитурат, который при инъекции высокой дозы вызывает заполнение легкие человека кровавой жидкостью, заставляя его чувствовать, будто он некоторое время тонет, прежде чем он потеряет сознание.

Использование пентобарбитала, по мнению медицинских экспертов, принесет чрезвычайную боль и страдания казненным, что нарушает конституционный запрет на “жестокие и необычные” способы наказания. Осужденные в суде добиваются того, чтобы министерство юстиции США добавило в перечень препаратов морфин или аналогичное обезболивающее средство или позволило осуществить казнь методом расстрела.

“Научные доказательства, представленные суду, в подавляющем большинстве случаев указывают на то, что протокол 2019 года с большой вероятностью может причинить истцам чрезвычайную боль и ненужные страдания во время их казней”, — указала судья Чуткан.

Министерство юстиции уже заявило, что подаст апелляцию на судебный запрет.