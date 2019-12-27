Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения для военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) на 8 января 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня в 9:35 должно было состояться рассмотрение второй апелляции по мере пресечения для Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Апелляционную жалобу подал адвокат Виталий Галенченко. Она была направлена и получена своевременно, но не была рассмотрена, в связи с тем, что работники суда не забрали документ своевременно в почтовом отделении, о чем писал сам адвокат.

Сегодня же заседание перенесли в связи с тем, что не были переданы материалы дела.

Стоит отметить, что Андрея Антоненко сегодня на судебное заседание не привозили. В зале заседаний находились его мать и жена.

Следствие утверждает, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был именно Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. По версии следователей, Антоненко якобы “увлекся ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности”. Сам он опроверг свою причастность к делу и обвинения в ультранационализме.

“Я наполовину еврей. У меня дед – польский еврей. Вы бессознательно своим предвзятым выводом нанесли оскорбление мне лично и моей семье. Касательно экспертиз я говорил, и вы слышали. Все уперлись в походку. Я сказал одну вещь. Есть человек, снятый на видео в 2016 году с бородой. Но там прикрепили фото мое в таком повороте, что любой человек с бородой будет похож. Я ношу цельную бороду с 2013 года. Человек на видео носит форму бородки еспаньолка с полностью выбритыми щеками. У меня плечи покатать, не такие, как там, уши – сломанные, а на видео – с целенькими ушами. Мои руки покрыты татуировками. А на видео этого всего нету”, – подчеркивал Антоненко.