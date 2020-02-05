Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После начала судебного заседания адвокаты Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сразу попросили о допросе Положинского.

“Одно из основных доказательств следствия по Антоненко – якобы найденный у него предмет, похожий на мину. И который не признан экспертизой, что есть в материалах дела, взрывным устройством. Сейчас в суде присутствует Александр Положинский. Он может объяснить обстоятельства, при которых Антоненко получил этот предмет. Просим о допросе этого свидетеля”, – заявил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

Прокурор Сергей Зузак против допроса не отрицал. В итоге судья Виталий Писанец ходатайство защиты удовлетворил.

Также защита попросила присоединить к материалам дела заявления ряда лиц о готовности взять Антоненко на поруки. Это, в частности, нардепы Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская, ветераны и волонтеры.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.