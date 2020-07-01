Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В заседании суда по Петру Порошенко объявлен перерыв до 11:00 8 июля. Меру пресечения сегодня не избрали.
При этом на суд в качестве свидетелей будут вызваны понятые, в присутствии которых Порошенко получал подозрение от ГБР.
Стоит отметить, что в ходе заседания защита Порошенко заявила отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (по которому пятый президент является подозреваемым).
В частности, адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров – процессуальных руководителей по делу.
А адвокат Илья Новиков заявил, что суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, “чтобы доказать свою невиновность в суде”. Данное утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.
В итоге судья Сергей Вовк данное ходатайство не удовлетворил.
10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до этой даты.
- 18 июня Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко на 1 июля.
- После этого, народные депутаты и активисты пошли под Офис президента Владимира Зеленского, где озвучили ряд требований.