Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В заседании суда по Петру Порошенко объявлен перерыв до 11:00 8 июля. Меру пресечения сегодня не избрали.

При этом на суд в качестве свидетелей будут вызваны понятые, в присутствии которых Порошенко получал подозрение от ГБР.

Стоит отметить, что в ходе заседания защита Порошенко заявила отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (по которому пятый президент является подозреваемым).

В частности, адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров – процессуальных руководителей по делу.

А адвокат Илья Новиков заявил, что суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, “чтобы доказать свою невиновность в суде”. Данное утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.

В итоге судья Сергей Вовк данное ходатайство не удовлетворил.

10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до этой даты.