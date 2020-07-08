Представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Соответствующее объявление было сделано во время заседания Печерского районного суда по избранию меры пресечения Порошенко, сообщает корреспондент #Букв.

“Следователь Государственного бюро расследований на основании поручения генпрокурора об открытии материалов уголовного производства сегодня, 8 июля, сообщил о завершении досудебного расследования… Следователь сообщил стороне защиты о том, что сторона защиты имеет право ознакомиться с материалами уголовного производства в помещении ГБР”, – объявил один из прокуроров.

Он добавил, что поскольку досудебное следствие завершено, то нет оснований для избрания Порошенко меры пресечения.

В ответ на это адвокаты Порошенко заявили ходатайство о вызове генерального прокурора Ирины Венедиктовой в суд. По их мнению, поручение о завершении следствия и открытии материалов дела может быть сфальсифицированным.

Так, только утром 8 июля стало известно, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по этому делу.

“В какой форме принято это решение генеральным прокурором?.. Я заявляю ходатайство о вызове генерального прокурора Ирины Венедиктовой на судебное заседание, так как этим людям нельзя доверять”, — заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Петр Порошенко обратил внимание, что в оригинале документа, который есть у стороны защиты, написано, что завершение расследования происходит “на основании поручения генерального прокурора от 7 июля”.

“Я подчеркиваю, что речь идет об очередном факте фальсификации стороной обвинения”, – заявил он.