Сегодня, 14 января, Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших бойцов "Беркута", которые обвиняются в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Об этом сообщает агентство “Укринформ“.

Прокурор Мазепина, представитель новой группы прокуроров, передала суду постановление о смене группы прокуроров.

Адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская подала ходатайство об отводе новой группы прокуроров, заявив, что эти прокуроры являются предвзятыми и не способными справедливо представлять государственное обвинение.

“Сами прокуроры признали свою зависимость, демонстрируя суду постановление Генерального прокурора о политической договоренности. Они знали, что при смене меры пресечения обвиняемых мы больше не увидим. Все обвиняемые в тот же вечер нарушили меру пресечения и пересекли линию разграничения… Прокуроры предоставили суду доказательство незаконного влияния президента на Генерального прокурора и незаконного влияния генпрокурора, а новые прокуроры признали, что поддались этому влиянию, исполняя внепроцессуальные указания Генпрокурора” – заявила во время зачитывания заявления Закревская, сообщает портал “Левый берег”.

“Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд принял заявление Закревской удовлетворить”, – сказал судья Сергей Дьячук, мотивируя решение тем, что никто не имеет права вмешиваться в работу прокурора или влиять на него.

Присутствующие в зале суда потерпевшие по делу поддержали такое решение суда.

Далее суд стал зачитывать заявления и обсуждать вопросы дальнейшего судебного разбирательства.

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).

В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Несмотря на это, “бекрутовцев” доставили на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.