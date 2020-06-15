Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 12 июня в Шевченковском суде проходило заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для Стерненко. Тогда под зданием суда произошли потасовки с правоохранителями. Под вечер силовики не пропускали поручителей в суд, из-за чего возникли новые столкновения. В тот же день судья объявил перерыв и назначил следующее заседание на 15 июня на 10:00.

К началу судебного заседания под Шевченковский суд массово стягивали Нацгвардию и полицию. Под оцепленный правоохранителями Шевченковский суд поддержать Сергея Стерненко пришли несколько сотен человек.

Судебное заседание продолжалось порядка 11 часов. В течение этого времени судья Владимир Бигуль заслушал позицию защитников Сергея Стерненко, а также самого активиста и тех, кто готов был взять его на поруки.

Около 21:00 со словами “Все, достаточно у нас уже лиц, которые высказали свое желание взять на поруки” судья удалился в совещательную комнату.

Около 21:40 судья Бигуль вернулся в зал и сообщил о принятии решения отклонить ходатайство о взятии Стерненко на поруки и удовлетворить ходатайство прокуроров о применении к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок до 60 суток.

В соответствии с решением суда, активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны.

Сам Стерненко, комментируя решение суда, отметил:

“Приморская, 37. Друзья, мне назначили домашний арест в военной части в Одессе. Как я должен его там отбывать? Апелляция будет однозначно, но я не знаю, как мне отбывать домашний арест в военной части, куда меня не пускают даже”.

Позже активист опубликовал в Facebook фотографию постановления суда, где также указана эта информация:

Активисты, пришедшие поддержать Стерненко под зданием суда, встретили это решение выкриками “Выпускай”, “Зелю геть”, “Ганьба” и “Аваков черт”. Прокуроры отказались комментировать решение суда.

Отметим, сегодня у здания суда также происходили столкновения активистов с полицейскими. Во время столкновений пострадали несколько человек. Среди них — народный депутат от фракции “Голоса” Роман Лозинский. Несколько активистов были задержаны. Одного из активистов полицейские повалили на землю, после чего один из правоохранителей бил его ногой по голове. В полиции начали служебное расследование из-за столкновений правоохранителей с активистами.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.