Об этом сам Порошенко сообщил сегодня, выступая перед сторонниками у здания Печерского суда, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы их не боимся. Они давят на суды. Представьте себе, что сегодня ночью Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца за пределами года, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать – это преступление, под давлением такие вещи делать – это преступление, и давить – это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн денег для этих преступников из Госбюро расследований из средств налогоплательщиков. Для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября”, – подчеркнул пятый президент.
(На видео – с 5:55)
Адвокат пятого президента Игорь Головань в комментарии агентству “Укринформ” также подтвердил, что суд в ночь на 8 июля продлил срок расследования до 10 октября.
“Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продолжении следствия до 10 октября”, – заявил адвокат.
“Ходатайство удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве…по подозрению Порошенко…в совершении уголовного правонарушения… до 10 октября 2020 года включительно”, -говорится в определении суда, текстом которого располагает агентство “Интерфакс-Украина”.
Стоит отметить, что 10 июля 2020 года истекает срок расследования этого дела относительно Порошенко. В то же время, было подано ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования.
- 1 июля Печерский районный суд Киева отложил на 8 июля рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Сторона обвинения просит избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
- Петр Порошенко 1 июля выступил в Печерском районном суде Киева, призвав вернуть открытое против него дело в прокуратуру (Офис Генпрокурора) как “юридический трэш”.
- Европейские политики Александр Квасьневский и Пэт Кокс в день суда над Петром Порошенко сделали совместное заявление, в котором предостерегли власть от политических преследований.
- На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.