Печерский районный суд Киева посреди ночи продлил до 10 октября срок досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Об этом сам Порошенко сообщил сегодня, выступая перед сторонниками у здания Печерского суда, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы их не боимся. Они давят на суды. Представьте себе, что сегодня ночью Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца за пределами года, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать – это преступление, под давлением такие вещи делать – это преступление, и давить – это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн денег для этих преступников из Госбюро расследований из средств налогоплательщиков. Для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября”, – подчеркнул пятый президент.

(На видео – с 5:55)

Адвокат пятого президента Игорь Головань в комментарии агентству “Укринформ” также подтвердил, что суд в ночь на 8 июля продлил срок расследования до 10 октября.

“Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продолжении следствия до 10 октября”, – заявил адвокат.

“Ходатайство удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве…по подозрению Порошенко…в совершении уголовного правонарушения… до 10 октября 2020 года включительно”, -говорится в определении суда, текстом которого располагает агентство “Интерфакс-Украина”.

Стоит отметить, что 10 июля 2020 года истекает срок расследования этого дела относительно Порошенко. В то же время, было подано ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования.