Черкасский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской облгосадминистрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

“Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина”, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что решение Черкасского горисполкома от четверга, 30 апреля об ослаблении карантинных мероприятий остановлено.

30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.