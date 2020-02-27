Об этом сообщили в 1+1 media.
“Сегодня, 27 февраля 2020, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала “1+1″ Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста.
Судебное заседание касательно жалобы медиахолдинга о возвращении изъятых системных блоков компании было перенесено на 4 марта из-за неявки следователя.
- Как известно, 5 февраля Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Секретные материалы” телеканала “1+1″.
- В СБУ подтвердили, что обыски связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
- В ходе обысков в редакции правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока. Одновременно с обысками в редакции “1+1” правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.