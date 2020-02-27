Об этом сообщили в 1+1 media.

“Сегодня, 27 февраля 2020, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала “1+1″ Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста.

Судебное заседание касательно жалобы медиахолдинга о возвращении изъятых системных блоков компании было перенесено на 4 марта из-за неявки следователя.