Об этом рассказал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, сообщает “5 канал”.

По словам юриста, решение суда было вынесено еще 27 июня, однако ГБР не обнародует данную информацию.

“Незаконный обыск, который был произведен сотрудниками ГБР со взломом дверей, с избиением журналистов, с нарушением прав народных депутатов, с нарушением прав адвокатов, который состоялся 26 мая, – как-то об этом обыске ГБР молчит. Ведь обыск был совершен без постановления суда, откровенно незаконно. Кодекс требует, что в тех исключительных случаях, когда следователь проводит обыск без судебного постановления, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на такой обыск и получить это постановление постфактум”, – сказал адвокат.

Отмечается, что в том случае, если суд отказывает удовлетворить ходатайство, устанавливается факт незаконности обыска, а доказательства, собранные во время этого обыска, признаются недопустимыми.

“Я уже не говорю о том, что подтверждается факт противоправных действий такого следователя, которого нужно привлечь к установленной законом ответственности. В ГБР все время показывают какие-то “видосики”, делают какие-то брифинги. У них целая пресс-служба, но они почему-то молчат”, – пояснил адвокат.

Также Головань добавил, что сотрудники ГБР при этом продолжают следить за музеем.