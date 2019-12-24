Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС)

“Сегодня, 24 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины”, — говорится в сообщении.

Так, подозреваемому был продлен срок содержания под стражей на 53 дней — до 14 февраля 2020 включительно — с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млн гривен.