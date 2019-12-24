Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС)

“Сегодня, 24 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины”, — говорится в сообщении.

Так, подозреваемому был продлен срок содержания под стражей на 53 дней — до 14 февраля 2020 включительно — с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млн гривен.

Напомним, 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания. Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

17 августа Юрий Грымчак был помещен в Черниговское СИЗО, несмотря на неточности в судебном постановлении. Позднее Генеральная прокуратура (ГПУ) изменила подозрение Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием.