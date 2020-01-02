Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
“Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца трем обвиняемым (двум бывшим работникам полиции и их товарищу) по делу об убийстве 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий”, – сказано в сообщении.
Двум подозреваемым арест продлен с правом внесения залога в сумме 288 тыс. гривен.
Еще одному фигуранту (несовершеннолетнему, который является сыном одного из бывших правоохранителей, обвиняемых в убийстве) изменена мера пресечения на личное обязательство. Ранее он находился под домашним арестом.
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего мальчика по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного дома в Переяславе (Киевская область), вероятно ради развлечения, осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан. В результате одного из выстрелов 5-летний Кирилл Тлявов получил смертельное ранение.
Двое из обвиняемых – бывшие работники полиции. Также фигурантами являются несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.
В ходе расследования было проведено: 53 допроса свидетелей и подозреваемых; более 66 негласных следственных (розыскных) действий; более 10 осмотров участков местности, в том числе с участием специалиста в области баллистики с использованием металлоискателя; более 10 следственных экспериментов; более 20 экспертиз.
Также были получены и проанализированы записи с камер видеонаблюдения, расположенных в Переяславе.
- 4 июня прошлого года Голосеевский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога двух патрульных полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- 18 июля прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему подростку в рамках дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
- Оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов, до сих пор не обнаружено.
- В начале декабря следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.