Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве касательно нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк до 29 июля 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Соответствующее решение суд принял сегодня, 25 марта.

Отмечается, что в ближайшее время суд также рассмотрит ходатайство следователя, согласованное с прокурором, о продлении срока содержания под стражей одного из подозреваемых в заказе и организации нападения на Гандзюк – Алексея Левина, которого недавно экстрадировали из Республики Болгария.

“Досудебное расследование по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины продолжается. Принимаются меры по скорейшему направлению в суд обвинительного акта в отношении заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк”, – добавили в пресс-службе.

Напомним, 4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. Отмечалось, что Левин является помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск.

24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. 27 января в Болгарии суд арестовал Алексея Левина на 40 суток.

22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.