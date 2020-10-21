В Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием признать противоправным опроса в день местных выборов и обязать президента Владимира Зеленского не проводить его.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Житель Ивано-Франковской области обратился в суд с требованием признать противоправным объявление Президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день проведения местных выборов (25 октября) на избирательных участках.

Также истец требует отменить проведение этого опроса.

“Среди других требований указанного иска – обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020”, – отметили в суде.

Сейчас суд решает, открывать производство по административному делу.

“Опитування Зеленського”

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.

После он озвучил эти пять вопросов:

• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.

В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.

После стало известно, что проведение опроса профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.